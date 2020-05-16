12 Dev Adam Tokyo için Kanada’da kapışacak - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basket Erkek Milli 12 Dev Adam Tokyo için Kanada’da kapışacak

12 Dev Adam Tokyo için ’da kapışacak

12 Dev Adam Tokyo için Kanada’da kapışacak

Koronavirüs nedeniyle ertelenen , 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen , 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Karar verilirken oyuncuların iş yükü, milli takım hazırlıkları ve ulusal lig takvimlerinin dikkate alındığı belirtildi. , Hırvatistan, Litvanya ve 'da oynanacak elemelerde, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Kanada, ve bulunuyor. Şu ana kadar ev sahibi ve FIBA 2019 Basketbol 'nda katılım hakkı kazanan 7 takım, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.
  1. 16.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

12 Dev Adam Tokyo için Kanada’da kapışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA