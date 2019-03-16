A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de düzenlenecek. 12 Dev Adam'ın E grubunda yer aldığı grupta NBA oyuncularıyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri en zorlu takım olarak göze çarpıyor.
Çin'de düzenlenecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi gerçekleştirildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.
İşte bütün gruplar;
A GRUBU
ÇİN - VENEZUELLA - POLONYA - FİLDİŞİ SAHİLİ
B GRUBU
ARJANTİN - RUSYA - GÜNEY KORE - NİJERYA
C GRUBU
İSPANYA - PORTO RİKO - İRAN - TUNUS
D GRUBU
SIRBİSTAN - İTALYA - FİLİPİNLER - ANGOLA
E GRUBU
ABD - TÜRKİYE - ÇEKYA - JAPONYA
F GRUBU
YUNANİSTAN - BREZİLYA - KARADAĞ - YENİ ZELLANDA
G GRUBU
FRANSA - DOMİNİK CUMHURİYETİ - ALMANYA - ÜRDÜN
H Grubu
LİTVANYA - AVUSTRALYA - KANADA - SENEGAL
- 16.03.2019
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