12 Dev Adam Dünya Kupası kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak
Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.
Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nın kura çekimi torbaları belli oldu. Turnuvada yer alacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile dördüncü torbadan yer aldı.
32 ekibinin 4'erli 8 gruba dağılacağı FIBA Dünya Kupası'nda kura çekimi, yarın TSİ 13.30'da gerçekleştirilecek. 1., 4., 5. ve 8. torbadaki ülkeler A, C, E ve G gruplarına dağıtılacak. 2., 3., 6. ve 7. gruptaki takımlar B, D, F ve H gruplarına yerleşecekler.
2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde oluştu:
1.Torba: Çin, ABD, İspanya, Fransa
2.Torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan
3.Torba: Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya
4. Torba: TÜRKİYE, Porto Riko Dominik Cumhuriyeti, Venezuela
5. Torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran
6. Torba: Kanada, Karadağ, Filipinler, Güney Kore
7. Torba: Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola
8.Torba: Japonya, Ürdün, Tunus, Fildişi Sahilleri
- 15.03.2019
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demirci Şu an galatasaraya geldiği dönemden daha geriye gitmiş durumda . bu değişiklik belki ona da iyi gelir. Ama Tr de aldığı parayı alması hayal
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