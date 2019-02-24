Milliler potada liderlik peşinde
24 Şubat 2019, Pazar
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Milliler potada liderlik peşinde

Milliler potada liderlik peşinde

A Milli Erkek , 2019 Avrupa Elemeleri I Grubu 6. ve son hafta maçında yarın 'ya konuk olacak.

'nın Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

A Milli , I Grubu'nda 4. hafta maçlarının ardından 'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 'na katılmayı garantilemişti.

Ay-yıldızlılar, elemelerde ilk turda yer aldığı B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamladı. İkinci turda ise çıktığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanan milliler, I Grubu'nda 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. , Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan 20 puanlı İspanya'yı yenmesi halinde grubunu lider tamamlayacak.

Milli takımın 5. haftadaki Slovenya maçı kadrosunda bulunan , İspanya kafilesinde ise yer almadı. Türkiye, 'da oynanan ilk maçta İspanya'yı 71-67 mağlup etmişti..

  1. 24.02.2019
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