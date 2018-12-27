Ufuk Sarıca'nın acı günü
27 Aralık 2018, Perşembe
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'nın acı günü

Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü 'nın babası vefat etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü 'nın babası vefat etti.

tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "A Milli Erkek Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın babası Aydın Sarıca'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Sarıca'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

  1. 28.12.2018 00:49
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