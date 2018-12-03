Devlerin kara günü!
Karadağ’a deplasmanda boyun eğen A Milli Basketbol Takımımız, 2. Tur’daki ilk yenilgisini alınca liderliği kaptırdı. Ay-yıldızlılar, FIBA Dünya Kupası’nı garantileme fırsatını da tepti.
12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçırdı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 4. hafta maçında Karadağ'a deplasmanda 71-66 yenildi. Maça iyi başlayan basketbolcularımız, ilk çeyreği 17-13, devreyi de 38-37 önde geçti. Karadağ karşısında final periyoduna 58-55 geride giren 12 Dev Adam, maçı da kaybetti. İkinci turdaki ilk, elemelerdeki 3. yenilgisini alan 12 Dev Adam, hafta içinde yendiği İspanya'ya liderliği kaptırdı. Ukrayna'yı 72-68 yenen İspanya, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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