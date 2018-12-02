Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Fotomaç – 02 Aralık 2018
02 Aralık 2018, Pazar
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesinde ilk devreyi önde bitirdiği maçta Karadağ'a 71-66 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Karadağ'a 71-66 yenildi.

Bu sonuçla Türkiye elemelerdeki 3. mağlubiyetini yaşadı. Karadağ ise 6. galibiyetini elde etti.

Maçın ilk bölümünde Karadağ'ın Needham, Dubljevic ve Sekulic ile bulduğu sayılara , Oğuz Savaş ve Metecan Birsen ile karşılık veren Türkiye, 5. dakikayı 8-7 üstün geçti. Kalan bölümde oyuna kenardan dahil olan Semih Erden ile pota altını etkili kullanan A Milli Basketbol Takımı, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe peş peşe basketler bularak iyi başlayan Karadağ, Carapic'in pota altından bulduğu sayılarla 14. dakikada üstünlüğü yakaladı: 20-19. Karşılıklı basketlerle geçilen bölümde Türkiye, 16. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği periyodun son 4 dakikasında Carapic ve Sekulic ile skor üreten Karadağ'a Metecan Birsen ve Wilbekin ile karşılık veren Türkiye, soyunma odasına 38-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe takımlar hücumda etkili başladı. Ivanovic ile dış atışlardan peş peşe isabetler bulan Karadağ, 23. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 43-42. Ardından Berkan Durmaz, Semih Erden ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, 26. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 43-51. Dubljevic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya basketler bularak hücumda ritim yakalayan Karadağ, 28. dakikada skoru lehine çevirdi: 54-53. Kalan bölümde Türkiye'nin Semih Erden ile bulduğu baskete Ivanovic ve Popovic ile yanıt veren Karadağ, final periyoduna 58-55 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında da hücumdaki etkili oyununu sürdüren ve 6-0'lık seri yakalayan Karadağ, 31. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 64-55. İki takım da bitime 2 dakika 52 saniye kalana dek sadece 4'er sayı bulabildi. Milli takım, Wilbekin'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 1 dakika 23 saniye kala farkı 3 sayıya çekti: 69-66. Ardından sportmenlik dışı faul sonrası Semih Erden ile serbest atış çizgisinden 2 atış kaçıran ve hücumda kritik top kayıpları yapan Türkiye, karşılaşmadan 71-66 mağlup ayrıldı.

Öte yandan Türkiye ile aynı grupta bulunan ve sahasında Ukrayna'yı 72-68 yenen İspanya, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

  1. 2.12.2018 23:27
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