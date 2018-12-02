Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Karadağ'a 71-66 yenildi.

Bu sonuçla Türkiye elemelerdeki 3. mağlubiyetini yaşadı. Karadağ ise 6. galibiyetini elde etti.

Maçın ilk bölümünde Karadağ'ın Needham, Dubljevic ve Sekulic ile bulduğu sayılara Doğuş Balbay, Oğuz Savaş ve Metecan Birsen ile karşılık veren Türkiye, 5. dakikayı 8-7 üstün geçti. Kalan bölümde oyuna kenardan dahil olan Semih Erden ile pota altını etkili kullanan A Milli Basketbol Takımı, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe peş peşe basketler bularak iyi başlayan Karadağ, Carapic'in pota altından bulduğu sayılarla 14. dakikada üstünlüğü yakaladı: 20-19. Karşılıklı basketlerle geçilen bölümde Türkiye, 16. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği periyodun son 4 dakikasında Carapic ve Sekulic ile skor üreten Karadağ'a Metecan Birsen ve Wilbekin ile karşılık veren Türkiye, soyunma odasına 38-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe takımlar hücumda etkili başladı. Ivanovic ile dış atışlardan peş peşe isabetler bulan Karadağ, 23. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 43-42. Ardından Berkan Durmaz, Semih Erden ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, 26. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 43-51. Dubljevic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya basketler bularak hücumda ritim yakalayan Karadağ, 28. dakikada skoru lehine çevirdi: 54-53. Kalan bölümde Türkiye'nin Semih Erden ile bulduğu baskete Ivanovic ve Popovic ile yanıt veren Karadağ, final periyoduna 58-55 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında da hücumdaki etkili oyununu sürdüren ve 6-0'lık seri yakalayan Karadağ, 31. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 64-55. İki takım da bitime 2 dakika 52 saniye kalana dek sadece 4'er sayı bulabildi. Milli takım, Wilbekin'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 1 dakika 23 saniye kala farkı 3 sayıya çekti: 69-66. Ardından sportmenlik dışı faul sonrası Semih Erden ile serbest atış çizgisinden 2 atış kaçıran ve hücumda kritik top kayıpları yapan Türkiye, karşılaşmadan 71-66 mağlup ayrıldı.

Öte yandan Türkiye ile aynı grupta bulunan ve sahasında Ukrayna'yı 72-68 yenen İspanya, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.