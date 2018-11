Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda oynanacak Karadağ maçları öncesinde, "İspanya hemen hemen garantiledi ama biz de 2019'da Çin'de olmak istiyoruz. Çok büyük ihtimal orada olacağız. Çocukların perşembe günü sahaya çıkarak tüm güçlerini ortaya koyarak bu maçı kazanacaklarına inanıyorum. Sonrasında da Karadağ maçı var. İspanya'nın da Euroleague'den dolayı da çoğu oyuncu gelmiyor. Ankara'da çok iyi ağırlanıyoruz. Ankara seyircisi bizi hiç yalnız bırakmıyor. Biletler tükendi ve kapalı gişe oynanacak. Taraftar desteğini alarak çocukların milli formayı üstlerine geçirerek müthiş bir mücadele vereceklerine canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.



"KADIN MİLLİ TAKIMIMIZA ÇOK GÜVENİYORUZ"

2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nu lider olarak tamamlayan ve şampiyonaya katılan Kadınlar A Milli Basketbol Takımı'nın başarısı ile ilgi de Onan, "Kayseri'ye 5'te 5 yaparak gelmişti ve çok büyük ihtimalle kaybetse bile 1'inciliği garantilemişti. Onları da göstermiş olduğu mücadelen dolayı tebrik ediyorum. Yazın Sırbistan ve Letonya arasında düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi de 12 Aralık'ta Sırbistan'da yapılacak. Hangi ülke ve grupta yer alacağımız orada belli olacak. Kadın milli takımımıza çok güveniyoruz. Bugüne kadar milli takımda çok büyük başarılar kaydettiler. Avrupa şampiyonasında en iyi şekilde mücadele edeceklerine inancım sonsuz" dedi.



"EN BÜYÜK DİLEĞİM BU SEZON FİNAL FOUR'DA İKİ TÜRK TAKIMININ OLMASI"

Euroleague'de yer alan Türk takımlarının da performansını değerlendiren Onan, "Fenerbahçe artık bir Final-Four takımı. Her sene ya şampiyon oluyor ya final oynuyor. İnanıyorum ki sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak Final-Four'un içinde olacak bir takımımız. Anadolu Efes bu sezon Ergin hoca ile iyi bir takım kurular ve çok iyi bir basketbol oynuyorlar. En büyük dileğim bu sezon Final Four'da iki Türk takımının olması. Onlarda sonuna kadar bu şekilde götürürlerse Final Four'da olacaklarına inanıyorum. Darüşşafaka geçen sene çok büyük bir başarı kazandı ve yüzümüzü güldürdü. Darüşşafaka çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Geçen sezon EuroCup şampiyonu oldu ve bu sezon Euroleague'de oynama şansı yakaladı. Darüşşafaka'da bütçesine göre iyi mücadele ediyor. Euroleague'e renk katıyorlar. Final Four şansları zor ama ilk 8'i zorlarlarsa onlar için çok büyük bir başarı olur" diye konuştu.



"DERBİYİ HAK EDEN KAZANSIN"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray mücadelesinin çok keyifli geçeceğini dile getiren Onan, "Derbi maçlarının stresi yüksek olur. Dışardan izlemesinin çok hoş olacağına inanıyorum. Galatasaray'da Beşiktaş'ta bütçelerine göre takımlar kurdular ve iki takımın da çok iyi antrenörleri var. İyi mücadele ediyorlar. İki takımın da çok iyi bir mücadelesini izleyeceğiz. Derbiyi hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.



"KIYASIYA BİR MÜCADELE OLUYOR"

Basketbol Süper Ligi'nde mücadelenin üst düzey olduğunu belirten Onan, "Ligde bu sene kulüpler maddi sıkıntılarda yaşıyor. Ama bu normal, ülkenin de bu sene ekonomik olarak hafif bir dalgalanması oldu, şu an ülke olarak da çok şükür iyiyiz. Ligimiz de iyi gidecektir. Bu sene daha denk takımlar oldu. Fenerbahçe ve Anadolu Efes bütçesel olarak daha yukarıda ama diğer takımlar birbirine daha denk ve o nedenle kıyasıya bir mücadele oluyor. O nedenle lig için konuşmak daha erken, daha Play-Off var. Şu an lig çok iyi gidiyor" açıklamasını yaptı.