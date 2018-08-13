A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ve Slovenya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, elemelerde ikinci tur I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda son Avrupa şampiyonu Slovenya ile karşılaşacak milli takımın ilk çalışmasını başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı ifade edildi.
Hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek milli takımın, 19 Ağustos Pazar günü ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gideceği kaydedildi.
- 13.8.2018 23:45
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
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emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
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u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
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öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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