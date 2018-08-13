A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda hazırlıklar başladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    A 'nda hazırlıklar başladı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda hazırlıklar başladı

    A , 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ve Slovenya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

    Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, elemelerde ikinci tur I Grubu'nda 14 Eylül'de 'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda son Avrupa şampiyonu Slovenya ile karşılaşacak milli takımın ilk çalışmasını başantrenör yönetiminde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı ifade edildi.

    Hazırlıklarını 'da sürdürecek milli takımın, 19 Ağustos Pazar günü ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gideceği kaydedildi.

    1. 13.8.2018 23:45
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