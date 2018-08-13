Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, elemelerde ikinci tur I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda son Avrupa şampiyonu Slovenya ile karşılaşacak milli takımın ilk çalışmasını başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı ifade edildi.

Hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek milli takımın, 19 Ağustos Pazar günü ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gideceği kaydedildi.