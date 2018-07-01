2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde son rakip İsveç – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    2019 Avrupa Elemelerinde son rakip

    2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde son rakip İsveç

    A Mıllı Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA B Grubu'ndaki son maçında bugün ile karşı karşıya gelecek.

    Ankara Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabaka NTV'den naklen yayınlanacak.

    Son maçlar öncesinde , Ukrayna ve Letonya, sekizer puanla grupta ilk 3 sırada yer alarak, üst tura yükselmeyi garantiledi. Tek galibiyetini sahasında karşısında alan 6 puanlı 'in ise son maçlar öncesinde iddiası bulunmuyor.
    1. 1.7.2018
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