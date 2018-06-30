Potada Türkiye'nin rakibi İsveç – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Potada 'nin rakibi

    Potada Türkiye'nin rakibi İsveç

    A , 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 6. ve son maçında yarın Ankara'da ile karşılaşacak. 'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

    A , 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Ankara'da ile karşı karşıya gelecek.

    'nda saat 18.00'de başlayacak müsabaka NTV'den naklen yayınlanacak.

    Gruptaki diğer maçta aynı gün Ukrayna ile Letonya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mücadele edecek.

    Son maçlar öncesinde , Ukrayna ve Letonya, üçer galibiyet ve sekizer puanla grupta ilk 3 sırada yer alarak, üst tura yükselmeyi garantiledi. Tek galibiyetini sahasında Türkiye karşısında alan 6 puanlı İsveç'in ise son maçlar öncesinde iddiası bulunmuyor.

    Seyircisi önündeki maça averajla lider başlayacak Türkiye, üst tur grubuna 4 galibiyetle çıkmanın hesabını yapıyor.

    Statü

    Elemelerde ilk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek.

    İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek.

    Sonuçlar

    Grupta Türkiye'nin geride kalan 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

    Türkiye-Letonya: 85-73

    Ukrayna-Türkiye: 60-67

    İsveç-Türkiye: 59-58

    Letonya-Türkiye: 79-70

    Türkiye-Ukrayna: 80-66

    Puan durumu

    Türkiye'nin yer aldığı Avrupa elemeleri B Grubu'nda son maçlar öncesi puan durumu şöyle:

    TAKIMLAR O G M A Y Av. P
    1-Türkiye 5 3 2 360 337 23 8
    2-Ukrayna 5 3 2 369 357 12 8
    3-Letonya 5 3 2 384 382 2 8
    4-İsveç 5 1 4 346 383 -37 6

    1. 30.6.2018 10:04
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