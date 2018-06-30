Potada Türkiye'nin rakibi İsveç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 6. ve son maçında yarın Ankara'da İsveç ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Ankara'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabaka NTV'den naklen yayınlanacak.
Gruptaki diğer maçta aynı gün Ukrayna ile Letonya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mücadele edecek.
Son maçlar öncesinde Türkiye, Ukrayna ve Letonya, üçer galibiyet ve sekizer puanla grupta ilk 3 sırada yer alarak, üst tura yükselmeyi garantiledi. Tek galibiyetini sahasında Türkiye karşısında alan 6 puanlı İsveç'in ise son maçlar öncesinde iddiası bulunmuyor.
Seyircisi önündeki maça averajla lider başlayacak Türkiye, üst tur grubuna 4 galibiyetle çıkmanın hesabını yapıyor.
Statü
Elemelerde ilk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek.
İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek.
Sonuçlar
Grupta Türkiye'nin geride kalan 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Türkiye-Letonya: 85-73
Ukrayna-Türkiye: 60-67
İsveç-Türkiye: 59-58
Letonya-Türkiye: 79-70
Türkiye-Ukrayna: 80-66
Puan durumu
Türkiye'nin yer aldığı Avrupa elemeleri B Grubu'nda son maçlar öncesi puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1-Türkiye
|5
|3
|2
|360
|337
|23
|8
|2-Ukrayna
|5
|3
|2
|369
|357
|12
|8
|3-Letonya
|5
|3
|2
|384
|382
|2
|8
|4-İsveç
|5
|1
|4
|346
|383
|-37
|6
- 30.6.2018 10:04
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Potada Türkiye'nin rakibi İsveç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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