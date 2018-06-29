Devler farklı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Devler farklı

    Devler farklı

    Ay-yıldızlılar, 5. maçında ’yı 14 sayı farkla yendi. NBA yıldızları 20, Furkan 21 sayı attı.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA B Grubu'ndaki beşinci maçında , 'yı 80-66 yendi. 5. maçında 3. galibiyetini elde eden ekibimizde NBA yıldızları 20, Furkan ise 21 sayıyla oynadı. Gruptaki diğer maçta 'i 82-72 yendi. Lider dturkumda bulunan ay-yıldızlı basketbolcular pazar günü grup sonuncusu ile karşılaşacak.
    1. 29.6.2018
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