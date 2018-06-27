Furkan Korkmaz, Ankara seyircisinin önünde oynamanın kendileri için büyük bir keyif olacağını vurgulayarak, "Ankara'da oynamamız büyük bir avantaj. Seyircimizin önünde daha farklı oynuyoruz. Burada bizim düşünmemiz gereken şey nasıl galibiyet alabiliriz. Çok fazla hazırlanma şansımız olmadı ama güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Umuyorum ki iki maçtan da galibiyetlerle ayrılacağız." diye konuştu.

Rakip ayırmadıklarını ve kendilerinin ne yapacağının önemli olduğuna dikkati çeken Furkan, "Çok farklı meziyetlere sahip oyuncularımız var. Bunu sahaya yansıttığımız takdirde iki maçı da kazanabilecek bir takımız. Perşembe günü Ukrayna maçıyla beraber neler yapabileceğimizi göstereceğimizi düşünüyorum. Seyirciyle birleşerek, çok güzel bir atmosfer oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeni yeni kendime gelmeye başladım"

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli sporcu, sakatlığının düzeldiğini ve ağrılarının geçtiğini kaydetti.

Yaklaşık 2 ay yürüyemediğini hatırlatan Furkan, "Sakatlığım o dönem beni kötü etkiledi. Sakat olduğum dönemlerde de çalışmalarıma devam ettim ama fonksiyonel çalışmaları es geçtik. Eski halime dönmem 4-4,5 ay sürdü. Yeni yeni kendime gelmeye başladım diyebilirim. Sakatlığımla ilgili sezon bitene kadar kendimi iyi hissetmiyordum ama şimdi iyiyim. Umuyorum bunları maçlarda göstermeye başlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Türk vatandaşlığını alarak A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil edilen Scott Vilbekin'e (Scott Wilbekin) de değinen milli sporcu, şöyle devam etti:

"Vilbekin'in oyunculuğu hakkında kafamda soru işareti yok. Zaten çok yetenekli bir oyuncu. Bu sezon fazlasıyla gösterdi bunu. Bize alışma süresi lazım. Karşılıklı oynadığı isimler var ama beraber oynayınca işler değişiyor. Daha önce pek tanımıyordum kendisini ama çok uyumlu bir karakter. Bizim takımda zaten zor bir insan yok. Takıma adapte olacağını düşünüyorum."

Vilbekin: "Çok heyecanlıyım"

Türk vatandaşlığına geçtikten sonra A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil edilen Scott Vilbekin, iki maça da ev sahipliği yapmanın en büyük avantajlarından biri olduğunu söyledi.

Maçlara fazla zamanları olmadığı için hızlı bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Vilbekin, "Türkiye formasıyla ilk kez maça çıkacağım için çok heyecanlıyım." dedi.

Taraftarların önünde maçlara çıkacaklarını ve bunun kendilerine bir avantaj sağlayacağını belirten milli basketbolcu, "Özellikle savunmada çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Göksenin Köksal gibi çok dirençli savunmacılara sahibiz. Bu açıdan savunmada bir tık öndeyiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımdaki arkadaşlarıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Vilbekin, şunları kaydetti:

"Çoğunu tanıyorum ama beraber bir takımın içinde olmak aynı şey değil. Karşılıklı oynamakla aynı takımda oynamak çok farklı. Şu anda çok güzel bir hava var ve çok mutluyuz. Ben de bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Avrupa Kupası'nda MVP seçildim ama açıkçası çok bir şey değişmedi. Sadece öz güvenim yükseldi, ben yine benim."