Doğuş Balbay: “Milli Takım zamanla çok iyi yerlere gelecek”
A Milli Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Doğuş Balbay, yeni jenerasyonun zamanla çok iyi yerlere geleceğini belirtti. Wilbekin’le ilgili de konuşan Balbay, “Milli Takım’a çok büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
"Biraz sabırla çok iyi yerlere geleceğiz"
Her geçen gün daha da iyiye giden bir Milli Takım olduğunun altını çizen tecrübeli basketbolcu, "Hem aşağıdan gelen yetenekli arkadaşlarımız olsun, hem biz tecrübeli abileri olsun, güzel bir birliktelik oluşturmaya çalışıyoruz burada. Biz de önceden beraber oynadığımız abilerimizden öğrendiklerimizi genç arkadaşlarımıza vermeye çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var. Milli Takımımız'ın geleceği çok parlak. Önemli olan tüm oyuncularımıza destek vermek ve onların arkasında durmak. Biz abileri olarak hep yanlarındayız. Medya ve taraftar desteği de çok önemli. Biraz sabır gerekli. Ha deyince en iyi oyuncu ya da takım olamıyorsun. O yüzden Milli Takım'ın daha iyi yerlere gelebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Her şey çok daha iyi olacaktır takımımız için" ifadelerini kullandı.
"Wilbekin'den şüphem yok"
Türk pasaportu sahibi olarak Milli Takım'a çağrılan Darüşşafaka'nın ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin'le ilgili de konuşan Doğuş Balbay, "Milli Takımımız'a katkı vereceğinden şüphem yok. Geçen sezon gösterdiği performans ve kendisinin gelişimi olarak bakıldığında ne kadar kaliteli ve karakterli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Umarım geçen sezon kulübünde gösterdiği performansı Milli Takım'a taşıyabilir. Bize katkı sağlayabilecek ve gerektiğinde skor yapabilecek bir oyuncu" diyerek sözlerini tamamladı.
- 20.6.2018 13:03
-
‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
-
‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
-
Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Doğuş Balbay: “Milli Takım zamanla çok iyi yerlere gelecek” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.