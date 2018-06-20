A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı
2019 FIBA Dünya Kupası vizesi almak için Ukrayna ve İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ayberk Olmaz, Berk İbrahim Uğurlu ve Rıdvan Öncel kadrodan çıkarıldı.
2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Takım, bugünden itibaren 14 kişilik kadrosu ile çalışmalarına Ankara'da devam edecek.
- 20.6.2018 10:33
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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