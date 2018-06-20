A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    A 'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

    A <a href="/index/milli-erkek-basketbol-takimi?id=51f7a9ef-2dcc-4698-9327-d524da0bdecc" class="" rel="tag">Milli Erkek Basketbol Takımı</a>'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

    2019 FIBA vizesi almak için ve ile 'nda karşılaşacak olan A 'nda , Berk İbrahim Uğurlu ve Rıdvan Öncel kadrodan çıkarıldı.

    2019 FIBA Basketbol Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü ve 1 Temmuz Pazar günü ile 'nda karşılaşacak olan A , bugünden itibaren 14 kişilik kadrosu ile çalışmalarına 'da devam edecek.

    1. 20.6.2018 10:33
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