2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Takım, bugünden itibaren 14 kişilik kadrosu ile çalışmalarına Ankara'da devam edecek.