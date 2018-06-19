Wilbekin: Milli Takım’da olduğum için çok mutluyum – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    Wilbekin: ’da olduğum için çok mutluyum

    Wilbekin: Milli Takım’da olduğum için çok mutluyum

    Türk vatandaşı olarak A Milli Basketbol Takımı’na çağrılan Darüşşafaka’nın ABD'li yıldızı , ay-yıldızlı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

    Darüşşafaka forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz sezon takımının kazandığı Eurocup şampiyonluğunda MVP seçilerek büyük katkı sağlayan , Türk vatandaşlığına geçerek A kadrosuna çağrıldı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye için oynamak istediğini sık sık dile getiren ABD'li oyuncu, Milli Takım kampında konuştu. Türkiye forması altında oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Wilbekin, "Buradayım ve heyecan verici. Maçlarda forma giymek için sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

    "Bobby Dixon'ı çok iyi tanımıyorum"
    Çok önemli 2 maça çıkacaklarını ve bu karşılaşmalarda Milli Takım forması altında iyi bir başlangıç yapmak istediğini ifade eden Scottie Wilbekin, takımda aynı bölgede oynadığı Bobby Dixon hakkında ise fazla konuşmadı. Bobby Dixon'la Milli Takım'da yaşayacağı rekabet konusunda sorulan soruyu yanıtlayan başarılı oyuncu, "Milli Takım'da olduğum için mutluyum. Bobby Dixon'ı sadece saha içinde tanıyorum. Onun dışında kendisini çok tanımıyorum ve kendisi şu anda burada değil. Bu nedenle onunla ilgili konuşamam. Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız 2 maça çıkacağız. Taraftarlar çok önemli bizim için. Onların desteği bize de yardımcı olacaktır" açıklamasını yaptı.
    1. 19.6.2018 16:05
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