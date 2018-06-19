Wilbekin: Milli Takım’da olduğum için çok mutluyum
Türk vatandaşı olarak A Milli Basketbol Takımı’na çağrılan Darüşşafaka’nın ABD'li yıldızı Scottie Wilbekin, ay-yıldızlı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.
"Bobby Dixon'ı çok iyi tanımıyorum"
Çok önemli 2 maça çıkacaklarını ve bu karşılaşmalarda Milli Takım forması altında iyi bir başlangıç yapmak istediğini ifade eden Scottie Wilbekin, takımda aynı bölgede oynadığı Bobby Dixon hakkında ise fazla konuşmadı. Bobby Dixon'la Milli Takım'da yaşayacağı rekabet konusunda sorulan soruyu yanıtlayan başarılı oyuncu, "Milli Takım'da olduğum için mutluyum. Bobby Dixon'ı sadece saha içinde tanıyorum. Onun dışında kendisini çok tanımıyorum ve kendisi şu anda burada değil. Bu nedenle onunla ilgili konuşamam. Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız 2 maça çıkacağız. Taraftarlar çok önemli bizim için. Onların desteği bize de yardımcı olacaktır" açıklamasını yaptı.
- 19.6.2018 16:05
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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