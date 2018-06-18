Furkan Korkmaz: "Taraftarla coşarız" – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    : "Taraftarla coşarız"

    <a href="/index/furkan-korkmaz?id=abc482a4-1abb-4929-9a63-90a24c626bf7" class="" rel="tag">Furkan Korkmaz</a>: "Taraftarla coşarız"

    NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu , A 'nın 2019 FIBA 'nde 'da ve 1 Temmuz'da ile 'nda oynayacağı maçlar için basketbolseverlerden destek istedi.

    NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu , A 'nın 2019 FIBA 'nde 'da ve 1 Temmuz'da ile 'nda oynayacağı maçlar için basketbolseverlerden destek istedi. Furkan, "'da büyük bir salon var. Orada seyirci desteğini arkamıza alacağımıza inanıyorum. Türk oyuncular her zaman kendi seyircisi önünde daha cesur oynuyor. Yine böyle olacağını umuyorum. seyircisi ile bütünleşerek çok güzel bir atmosfer oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 18.6.2018
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