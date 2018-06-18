Furkan Korkmaz: "Taraftarla coşarız"
NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 28 Haziran'da Ukrayna ve 1 Temmuz'da İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda oynayacağı maçlar için basketbolseverlerden destek istedi.
NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 28 Haziran'da Ukrayna ve 1 Temmuz'da İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda oynayacağı maçlar için basketbolseverlerden destek istedi. Furkan, "Ankara'da büyük bir salon var. Orada seyirci desteğini arkamıza alacağımıza inanıyorum. Türk oyuncular her zaman kendi seyircisi önünde daha cesur oynuyor. Yine böyle olacağını umuyorum. Ankara seyircisi ile bütünleşerek çok güzel bir atmosfer oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
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