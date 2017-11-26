 12 Dev Adam 2'de 2 yaptı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    12 Dev Adam 2'de 2 yaptı

    12 Dev Adam 2'de 2 yaptı

    FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Ukrayna'yı 67 - 60 mağlup etti ve grupta 2'de 2 yaptı.

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    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:52
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