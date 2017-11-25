Potada milliler 2'de 2 peşinde
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.
Başkent Kiev'de oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki ay-yıldızlılar, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılabilmek için B Grubu'nda Letonya, Ukrayna ve İsveç'le tur mücadelesi veriyor.
Gruptaki ilk maçında dün Bursa'da Letonya'yı 85-73 mağlup eden ay-yıldızlılar, Ukrayna karşısında da galip gelerek avantaj yakalamak istiyor.
Ukrayna ise gruptaki ilk maçında deplasmanda İsveç'i 84-76 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde ay-yıldızlı ekipte Letonya ile oynanan maçta sakatlanan Semih Erden'in durumu belirsizliğini koruyor.
İKİ TAKIM DA SON 16 TURUNDA ELENDİ
Grubun ikinci maçında karşı karşıya gelecek Ukrayna ile Türkiye, 2017 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti.
Ay-yıldızlılar, İspanya'ya, Ukrayna da Slovenya'ya mağlup olarak turnuvadan elenmişti.
İki ekip en son, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaşmış ve Türkiye'de oynanan müsabakadan milliler 79-55 galip ayrılmıştı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:20
-
Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
-
Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
-
Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
Potada milliler 2'de 2 peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.