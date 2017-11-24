12 Dev Adam'dan ilk zafer!
12 Dev Adam, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya'yı 85-73 yendi.
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bursa'da ağırladığı Letonya'yı 85-73 mağlup etti.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki mücadeleye Barış Ermiş, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Metin Türen ve Semih Erden beşiyle çıkan milliler, ilk çeyreğin son 4 dakikasına 4-12 geride girdi. Çeyreğin bitimine 1 dakika 27 saniye kala ay-yıldızlılar, farkı 4 sayıya kadar indirdi. (14-18) İlk periyot konuk ekibin 20-14 üstünlüğü ile sona ererken ay-yıldızlı ekip, ikinci periyota daha etkili başladı. İkinci çeyreğin bitimine 2 dakika 44 saniye kala Semih Erden'in isabetli üçlüğüyle kırmızı-beyazlı ekip, mücadelede ilk kez öne geçti. (31-30) İkinci periyodun son 1 dakikasına 34-34 eşitlikle girilirken, periyodun son saniyelerinde Melih Mahmutoğlu'nun isabetli üçlüğüyle milliler, devreye 37-34 üstün girdi.
3. çeyreğe de etkili başlayan milliler, periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 11 sayıya çıkardı. (55-44) Periyot sonuna kadar üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 67-54 önde girdi. Son çeyrekte de özellikle Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunu ile ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında salondan 85-73 galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede millilerde Melih Mahmutoğlu 24 sayı, Barış Ermiş de 9 asist ile takımın en skorer isimleri oldu.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:25
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Bilic teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
berlin Böyle bir teklif gelecekte hayır diyecek. Dünyanın en liginden hemde kovulmuşken.
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Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!
Toplam 3
Yorum
berlin Halı saha oyuncusunu Furtbolcu yaptılar. İsmini bir değişik yapıp menejarler kakalıyor işte. Sakın manu ve milanda oynadı demeyin. Dökük.
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Yapma bunu Konya
Toplam 10
Yorum
berlin Artık ne zaman güleceğiz ya. Şansımızdamı hiç yok artık. Sakin olamıyoruz hiç yaa. Her branşda öyle her yerde böyle. Hep aceleci kızgın agre
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