12 Dev Adam'dan ilk zafer!

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bursa'da ağırladığı Letonya'yı 85-73 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki mücadeleye Barış Ermiş, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Metin Türen ve Semih Erden beşiyle çıkan milliler, ilk çeyreğin son 4 dakikasına 4-12 geride girdi. Çeyreğin bitimine 1 dakika 27 saniye kala ay-yıldızlılar, farkı 4 sayıya kadar indirdi. (14-18) İlk periyot konuk ekibin 20-14 üstünlüğü ile sona ererken ay-yıldızlı ekip, ikinci periyota daha etkili başladı. İkinci çeyreğin bitimine 2 dakika 44 saniye kala Semih Erden'in isabetli üçlüğüyle kırmızı-beyazlı ekip, mücadelede ilk kez öne geçti. (31-30) İkinci periyodun son 1 dakikasına 34-34 eşitlikle girilirken, periyodun son saniyelerinde Melih Mahmutoğlu'nun isabetli üçlüğüyle milliler, devreye 37-34 üstün girdi.

3. çeyreğe de etkili başlayan milliler, periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 11 sayıya çıkardı. (55-44) Periyot sonuna kadar üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 67-54 önde girdi. Son çeyrekte de özellikle Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunu ile ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında salondan 85-73 galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede millilerde Melih Mahmutoğlu 24 sayı, Barış Ermiş de 9 asist ile takımın en skorer isimleri oldu.