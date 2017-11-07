"Milli takımda yokuz"
Fenerbahçe Doğuş’un 5 milli basketbolcusu, Euroleague maçlarıyla, 2019 Dünya Kupası Eleme karşılaşmaları çakışınca milli takımdan aflarını istedi. Açıklamada, “Bizi zor durumda bırakan bu düzenlemenin ilgili mecralarca yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz” denildi
Sosyal medya karıştı
Fenerbahçe Doğuş oyuncularının "Milli Takım'da yokuz" duyurusundan sonra sosyal medya karıştı. Sarılacivertli oyuncular için Twitter'da #VatanHainiFbBasketbol etiketi açıldı. Ağırlıklı olarak "Milli davadan kaçıyorlar" eleştirileri yapılırken, bazı rakip takım taraftarları, Fenerbahçe kulübü ve oyuncularına hakaret içeren mesajlar attı. F.Bahçe kulübü bu kişiler hakkında yasal işlem başlatmak için harekete geçti. Sarılacivertli taraftarlar ise kararı destekleyip, "Biz Euroleague'de zaten ülkemiz için mücadele ediyoruz. O da milli mücadele" dediler.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
"Milli takımda yokuz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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