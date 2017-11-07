"Milli takımda yokuz"

Fenerbahçe Doğuş’un 5 milli basketbolcusu, Euroleague maçlarıyla, 2019 Dünya Kupası Eleme karşılaşmaları çakışınca milli takımdan aflarını istedi. Açıklamada, “Bizi zor durumda bırakan bu düzenlemenin ilgili mecralarca yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz” denildi

FIBA'nın 2019 Dünya Kupası Eleme maçlarını sezon ortasında oynatmaya yönelik takvim değişikliği sonucu beklenen kriz patlağını verdi. Fenerbahçe Doğuş'un milli takım forması giyen 5 yıldızı Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna ortak bir açıklama yapıp özetle şu ifadeleri kullandı: "Milli Takım turnuvaları biz sporculur için bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da büyük önem taşımayı sürdürecektir. Ancak milli takım ve Euroleague maç tarihlerinin çakışmasına neden olan takvimden ötürü 2019 Dünya Kupası Eleme maçlarında forma giyemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz. Bizi zor durumda bırakan bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz." Milli Takım'ın 24 Kasım'da Letonya, 26 Kasım'da Litvanya ile oynayacağı süreçte Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'de 24 Kasım'da Khimki, 30 Kasım'da da Baskonia ile karşılaşacak.





Sosyal medya karıştı

Fenerbahçe Doğuş oyuncularının "Milli Takım'da yokuz" duyurusundan sonra sosyal medya karıştı. Sarılacivertli oyuncular için Twitter'da #VatanHainiFbBasketbol etiketi açıldı. Ağırlıklı olarak "Milli davadan kaçıyorlar" eleştirileri yapılırken, bazı rakip takım taraftarları, Fenerbahçe kulübü ve oyuncularına hakaret içeren mesajlar attı. F.Bahçe kulübü bu kişiler hakkında yasal işlem başlatmak için harekete geçti. Sarılacivertli taraftarlar ise kararı destekleyip, "Biz Euroleague'de zaten ülkemiz için mücadele ediyoruz. O da milli mücadele" dediler.