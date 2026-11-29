Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ezeli rakibi Fenerbahçe Tarfin'i Sinan Erden Spor Salonu'nda konuk etti. İlk topla birlikte daha iyi bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, rakibini 73-69 devirdi. İlk çeyrekte pota altında etkili olan Galatasaray, 17-15'le ikinci periyoda önde başladı. Bu bölümde de üstünlüğü sürdüren Cimbom, 41-35'le soyunma odasına girdi. Üçüncü çeyrekte daha etkili olan Fenerbahçe'ydi... Sarı-lacivertliler, bu periyotta 20 sayı üretirken Galatasaray 18 sayıda kaldı. Aslan, son bölüme 4 sayı üstünlükle başladı ve maçın bitiş düdüğüne kadar bunu korudu. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Galatasaray, 16 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise ligdeki ikinci yenilgisini aldı. G.Saray'dan Kuier ile F.Bahçe'den Lacan 18'er sayı kaydetti. İki takım 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tekrar karşılaşacak.