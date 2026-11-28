Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar oynadığı 7 maçı da kazandı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Derbiyi Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram hakem üçlüsü yönetecek.