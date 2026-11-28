Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin kozlarını paylaşacak. Ligde namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler ise deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Tarfin maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbi mücadelesi HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

2026-2027 sezonuna başarılı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 7 karşılaşmanın tamamını kazandı. Son olarak Turgutlu Belediyespor'u deplasmanda 102-41 mağlup eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide de kazanarak galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TARFİN ZİRVE YARIŞINDA HATA İSTEMİYOR

Son şampiyon Fenerbahçe Tarfin, bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta OGM Ormanspor'u 101-48 mağlup ederek derbi öncesinde moral depoladı.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING VE FENERBAHÇE TARFİN'DEN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

🌥️ Maç Günü 🏆 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. Hafta 🆚 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Tarfin ⌚️19.00 | 📺 HT Spor 🏟️ Sinan Erdem Spor Salonu 🦁 #SarayınSultanları 👉 https://t.co/gMNyNmqBLb https://t.co/AJNIRM1uPk — Galatasaray Çağdaş Faktoring (@KadinBasketGS) November 28, 2026

🏀 Maç günü! 🏆 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. Hafta 🆚 Galatasaray Çağdaş Faktoring 🕓 19.00 📍 Sinan Erdem Spor Salonu 📺 HT Spor 📲 #PotanınKraliçeleri https://t.co/qiJ5EvXrle — Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) November 28, 2026

DERBİ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasının biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu. Tribün biletleri 250 TL ile 500 TL arasında fiyatlandırılırken saha kenarındaki koltukların fiyatları 7 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Derbi karşılaşmasında Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram hakem üçlüsü görev yapacak.

Ezeli rakipler, ligdeki mücadelenin ardından 9 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te düzenlenecek 31. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yeniden karşı karşıya gelecek.