EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Baskonia Vitoria-Gasteiz'e 86-81 mağlup oldu.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Baskonia Vitoria-Gasteiz'e 86-81 mağlup oldu. İlk yarısını 46-41 önde kapattığı mücadelenin üçüncü periyodunda (29-11) üstünlüğü rakibine kaptıran lacivert-beyazlılar, sezonun 8. yenilgisini aldı. Anadolu Efes'te Loyd'un 16, Malcolm'un 13 ve Saric'in 11 sayısı galibiyet için yeterli olmazken; ev sahibi ekipte Duarte 14 sayıyla maçın öne çıkan ismi oldu.