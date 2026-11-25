EuroLeague'in 14. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 88-76 mağlup oldu.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
EuroLeague'in 14. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 88-76 mağlup oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelenin ilk çeyreğini 21-18, devreyi ise 45-33 geride kapatan siyah-beyazlılarda Walker'ın 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Konuk ekipte Rhoden 21 sayıyla öne çıkarken, Beşiktaş 8. yenilgisini yaşadı.