Anadolu Efes, EuroLeague 14. haftasında bugün İspanya'nın Kosner Baskonia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Buesa Arena'daki maç, TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. 6 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi ise 1 galibiyet ve 12 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.