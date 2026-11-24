EuroLeague'in 14. haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi.

Palau Blaugrana'da oynanan maçta Fenerbahçe Tarfin, Barcelona'yı 77-83 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de bu sezon 9. galibiyetini almış oldu. Barcelona ise turnuvadaki 6. mağlubiyetini elde etti.

EUROLEAGUE'DE GELECEK HAFTA

EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Barcelona ise Real Madrid deplasmanına konuk olacak.

1. Periyot sonucu: Barcelona 28-21 Fenerbahçe Tarfin

2. Periyot sonucu: Barcelona 45-39 Fenerbahçe Tarfin

3. Periyot sonucu: Barcelona 61-53 Fenerbahçe Tarfin