EuroLeague'in 14. haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 13 maçta 8 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında deplasmanda kazanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son EuroLeague maçında Olimpia Milano'ya 78-70 mağlup olan temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Barcelona ise ilk 13 haftada aldığı 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada giriyor. İspanya temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

CANLI | HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR

1. Periyot oynanıyor: Barcelona 10-14 Fenerbahçe Tarfin

BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague 14. hafta mücadelesi, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma, İspanya'nın Barcelona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanıyor.

BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.