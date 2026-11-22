Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Fuzul ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geliyor. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Tarfin ise ligdeki başarılı performansını sürdürerek üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Peki, Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, takımların son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ FUZUL-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin basketbol maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

BEŞİKTAŞ FUZUL-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin derbisi, Türkiye'de beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FUZUL DERBİ ÖNCESİ PERFORMANSI!

Beşiktaş Fuzul, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı ilk sekiz karşılaşmada dört galibiyet ve dört mağlubiyet yaşadı.

Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, EuroLeague'de ise son olarak Partizan deplasmanına çıktı. 91-87 sona eren karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş Fuzul, Fenerbahçe Tarfin derbisiyle yeniden kazanmak istiyor.

FENERBAHÇE TARFİN SON MAÇINDA NE YAPTI?

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes'i 77-75 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, zorlu karşılaşmada elde ettiği galibiyetle ligdeki altıncı zaferine ulaştı.

İlk sekiz haftayı altı galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş Fuzul deplasmanına üst sıralardaki konumunu korumak için çıkacak.