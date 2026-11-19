Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelelerinde Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Peron İstanbul rakiplerine set vermeden Dörtlü Final'e yükseldi. Günün ilk karşılaşmasında sarı-lacivertli ekip Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Peron İstanbul iseda Aras Kargo'yu aynı skorla (3-0) geçerek adlarını son dört takım arasına yazdırdı.
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