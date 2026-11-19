Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında konuk ettiği Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 88-81 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20, devreyi ise 48-41 önde kapatan sarı-kırmızılılar, son bölümde farkın 3 sayıya kadar inmesine rağmen Nikolic'in kritik üçlüğüyle hata yapmayarak gruptaki 2. galibiyetini aldı.