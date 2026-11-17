FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu 3'üncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, diğer maçında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda'yı konuk edecek. Maçlar öncesinde milli takımın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 20 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Yiğit Onan, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen, Egehan Arna, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Rüzgar Öpçün, Şehmus Hazer, Yavuz Gültekin, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Doğuş Özdemiroğlu, Ömer Kutluay, Ömer Faruk Yurtseven."