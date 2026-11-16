Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Fener 16 sayıdan döndü

Fener 16 sayıdan döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada 16 sayı geriye düşen Fenerbahçe, parkeden 77-75'lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında sahne alacak. Anadolu Efes ise Trabzonspor'a konuk olacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Fener 16 sayıdan döndü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada 16 sayı geriye düşen Fenerbahçe, parkeden 77-75'lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında sahne alacak. Anadolu Efes ise Trabzonspor'a konuk olacak.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'a sürpriz takas teklifi!
Brezilyalı genç yıldız F.Bahçe'ye!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmandı! Riyad'a balistik füze, Bahreyn'deki ABD üssüne İHA saldırısı iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uluslar Ligi'nde puana 'Fransız' kaldık!
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan’ın şanssızlığı Emirhan’ın şanssızlığı 01:50
Berke’den 6 kurtarıs Berke’den 6 kurtarıs 01:49
Abdülkerim'in golü yetmedi Abdülkerim'in golü yetmedi 01:48
Umut verdik Umut verdik 01:46
Düşük seviye bir hakem Düşük seviye bir hakem 01:43
Savaşarak yenildik Savaşarak yenildik 01:42
Daha Eski
Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte o ihtimal Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte o ihtimal 01:24
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! 01:24
Trabzonspor, Zenit'e yenildi! Trabzonspor, Zenit'e yenildi! 01:24
F.Bahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! F.Bahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! 01:24
Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması! Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması! 01:24
F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Sevilla kancası! 01:24