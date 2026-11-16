Fener 16 sayıdan döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada 16 sayı geriye düşen Fenerbahçe, parkeden 77-75'lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında sahne alacak. Anadolu Efes ise Trabzonspor'a konuk olacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada 16 sayı geriye düşen Fenerbahçe, parkeden 77-75'lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında sahne alacak. Anadolu Efes ise Trabzonspor'a konuk olacak.