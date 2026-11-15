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Beşiktaş-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Beşiktaş-Bursaspor basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, 15 Kasım Pazar günü saat 18.00'de mücadele edecek. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde galibiyet ararken Bursaspor Basketbol zorlu deplasmandan zaferle dönmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izle ekranı, maç bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 10:46
Beşiktaş-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Beşiktaş-Bursaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş-Bursaspor basketbol maçı için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında siyah-beyazlı ekip, Bursaspor Basketbol'u ağırlayacak. Ligdeki mücadelesini sürdüren iki takım, İstanbul'da oynanacak karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Beşiktaş-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları basketbolseverler tarafından araştırılıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı takip seçenekleri de belli oldu. Peki, Beşiktaş-Bursaspor maçı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın tüm ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Bursaspor Basketbol arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesi, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak mücadele beIN SPORTS HABER ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SON MAÇINDA NASIL OYNADI?

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor karşılaşması öncesinde ligde Karşıyaka deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan mücadeleden 84-83 mağlup ayrıldı. Son ana kadar çekişmeli geçen karşılaşmada Beşiktaş, sahadan yalnızca bir sayı farkla yenik ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Bursaspor karşısında taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.

BURSASPOR BASKETBOL'DA HEDEF DEPLASMAN GALİBİYETİ

Bursaspor Basketbol, Beşiktaş deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, önceki hafta Fenerbahçe Tarfin karşısında 78-59 mağlup oldu. Bursa temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'da oynayacağı mücadelede daha iyi bir performans ortaya koymak istiyor. Beşiktaş karşısında alınacak galibiyet, Bursaspor'un ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Bursaspor Basketbol Süper Ligi karşılaşması İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR CANLI SKOR TAKİBİ

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