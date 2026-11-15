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Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip!

Beşiktaş, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 76-71 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 20:19
Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 76-71 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde etti. Bursaspor Basketbol ise 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Beşiktaş: Dotson 3, Jeffries 8, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 10, Zizic 14, Dejulius 6, Morgan 6, Metecan Birsen 11, Brown 14, Berk Uğurlu

Bursaspor Basketbol: Hammonds 4, Ergi Tırpancı 4, Taylor 24, Washington 10, Brown 11, Moore 10, Watson 7, Buğra Çal 1, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 24-15

Devre: 45-27

3. Periyot: 55-50

Beş faulle oyundan çıkan: 39.25 Taylor (Bursaspor Basketbol)

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