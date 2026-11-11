CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Hamilton’dan Gazze ziyareti

Hamilton’dan Gazze ziyareti

Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek insani yardımların ulaşımını inceledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Hamilton’dan Gazze ziyareti

Formula 1'in efsanevi pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasında yer alan ve insani yardımların geçişinde kilit rol oynayan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Bölgedeki insanlık dramına kayıtsız kalmayan İngiliz yıldız, yardım akışını ve tedavi altındaki Filistinlilerin koşullarını sahada gözlemledi.

Kuzey Sina Valisi Khaled Meghawer ile bir araya gelen Hamilton, Gazze'den getirilen yaralı ve hastalara sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ünlü pilotun, Gazze'ye sevk edilmek üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin koordine edildiği El-Ariş kentindeki lojistik merkezleri de ziyaret edeceği kaydedildi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Aslan'dan Oulai'ye dev teklif hazırlığı!
Sane'ye yol göründü! Yerine gelecek isim...
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan COP31'de Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor! Kritik toplantı öncesi liderlerle görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto
G.Saray'a El Khannouss müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
Hamilton’dan Gazze ziyareti Hamilton’dan Gazze ziyareti 00:59
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip 00:58
Trabzon yenildi, hoca gönderildi Trabzon yenildi, hoca gönderildi 00:57
Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı 00:11
Daha Eski
Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... 00:11
Hamilton'dan Mısır ile Gazze sınır kapısına ziyaret Hamilton'dan Mısır ile Gazze sınır kapısına ziyaret 00:11
F.Bahçe'de flaş Musaba gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Musaba gelişmesi! 00:11
Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! F.Bahçe ve Salah... Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! F.Bahçe ve Salah... 00:11
Batum'daki maçta yer alamayacak! Batum'daki maçta yer alamayacak! 00:11
İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! 00:11