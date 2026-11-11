Hamilton’dan Gazze ziyareti

Formula 1'in efsanevi pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasında yer alan ve insani yardımların geçişinde kilit rol oynayan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Bölgedeki insanlık dramına kayıtsız kalmayan İngiliz yıldız, yardım akışını ve tedavi altındaki Filistinlilerin koşullarını sahada gözlemledi.

Kuzey Sina Valisi Khaled Meghawer ile bir araya gelen Hamilton, Gazze'den getirilen yaralı ve hastalara sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ünlü pilotun, Gazze'ye sevk edilmek üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin koordine edildiği El-Ariş kentindeki lojistik merkezleri de ziyaret edeceği kaydedildi.