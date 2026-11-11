EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip

Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 89-81 yendi. Başkent ekibi organizasyondaki üçüncü galibiyetini aldı. TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı ise İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi. Temsilcimiz, bu ligde 7. maçında 6. galibiyetini aldı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 89-81 yendi. Başkent ekibi organizasyondaki üçüncü galibiyetini aldı. TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı ise İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi. Temsilcimiz, bu ligde 7. maçında 6. galibiyetini aldı.