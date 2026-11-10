Telekom, Napoca deplasmanında

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek. BT Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. TRT Spor canlı yayınlayacak. Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek ikinci galibiyetini alan Türk Telekom, 7. sırada yer alıyor.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek. BT Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. TRT Spor canlı yayınlayacak. Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek ikinci galibiyetini alan Türk Telekom, 7. sırada yer alıyor.