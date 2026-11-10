Fırtına, Avrupa’da galibiyet peşinde

Temsilcimiz Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına çıkıyor. Bordo mavililer, Azerbaycan ekibi Sabah'a konuk olacak. A grubunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ikincilik koltuğunda oturuyor. Nanterre ve Sabah'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, son maçında ise Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'a yenilmişti. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz, 100 - 83 üstün tamamlamıştı. Bakü Milli Cimnastik Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Temsilcimiz Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına çıkıyor. Bordo mavililer, Azerbaycan ekibi Sabah'a konuk olacak. A grubunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ikincilik koltuğunda oturuyor. Nanterre ve Sabah'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, son maçında ise Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'a yenilmişti. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz, 100 - 83 üstün tamamlamıştı. Bakü Milli Cimnastik Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.