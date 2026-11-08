Türk Telekom doludizgin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftada Türk Telekom, sahasında Biotekno Körfez Basket'i konuk etti. Mavi-beyazlılar sahadan 94-82 galip ayrıldı. Başkent ekibi, 7. maçında 6. kez kazanırken, Körfez Basket ise 5. mağlubiyetini elde etti. Diğer sonuçlar şöyle: Çayırova-Pizza Bulls Bordo 95-78, Trabzonspor-Aliağa 81-91.
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