Kadınlar derbisi Galatasaray’ın

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 83-61 yendi. Galatasaray, 6'da 6 yaparken, Beşiktaş 2. kez mağlup oldu. Diğer sonuçlar şöyle: BOTAŞ-F.Bahçe 60-88, Mersin-N.Aydın 71-73, Ormanspor- Turgutlu Bld. 99-74, İstanbul Gençlik-M.Kayseri 58-75.
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