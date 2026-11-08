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Anasayfa Basketbol Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u konuk edecek. İki maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, sahasında kazanmayı hedefliyor. İşte maçın saati ve yayın bilgileri...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 12:15
Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray MCT Technic, haftanın önemli mücadelelerinden birinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son olarak Yukatel Denizli Basket'i deplasmanda mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor. Basketbolseverler ise karşılaşma öncesinde Galatasaray MCT Technic - Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin merak edilen tüm detaylar...

GALATASARAY MCT TECHNIC - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray MCT Technic ile Esenler Erokspor arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

GALATASARAY - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SON MAÇINDA KAZANDI

Galatasaray MCT Technic, ligdeki son karşılaşmasında Yukatel Denizli Basket'i deplasmanda 87-74 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Esenler Erokspor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Denizli Basket karşısında Alen Smailagic 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Chimezie Metu ise 18 sayılık katkı verdi. Galatasaray'da Aleksej Nikolic 9, KJ Simpson ve Şehmus Hazer 8'er, Berkan Durmaz ve Oumar Ballo 6'şar, Jerome Robinson 5, Dyshawn Pierre 4 ve Buğrahan Tuncer 3 sayı kaydetti.

GALATASARAY'IN EN SKORER İSİMLERİ

Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk altı maçında Alen Smailagic, 13,5 sayı ortalamasıyla takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Şehmus Hazer ise 12,67 sayı ortalamasıyla Smailagic'i takip ediyor.

ESENLER EROKSPOR'UN SON DURUMU

Galatasaray'ın rakibi Esenler Erokspor, ligde oynadığı altı karşılaşmada dört galibiyet elde etti. İstanbul temsilcisi, son maçında Türk Telekom'a 89-71 mağlup oldu.

Esenler Erokspor'da Mike Davis Jr, 18,33 sayı ortalamasıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıkıyor. Dallas Moore da 18 sayı ortalamasıyla hücumdaki önemli isimler arasında yer alıyor.

GALATASARAY BASKET MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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