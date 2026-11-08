Anadolu Efes-Tofaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Anadolu Efes ile Tofaş kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekip de parkeden galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Basketbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Anadolu Efes - Tofaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

ANADOLU EFES - TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ile Tofaş arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesi, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Tofaş karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES VE TOFAŞ'IN LİGDEKİ SON DURUMU

Anadolu Efes, ligde oynadığı ilk 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlı ekip, başarılı lig başlangıcını Tofaş karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.

Tofaş ise geride kalan 6 haftada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Bursa temsilcisi, İstanbul deplasmanında kazanarak ligdeki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, Tofaş karşılaşmasından önce ligde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 87-77 mağlup etti. Tofaş ise son lig maçında Fenerbahçe Beko'ya 88-77 yenildi. Bursa ekibi, hafta içinde BKT EuroCup'ta Neptunas'ı 94-79 mağlup ederek moral buldu.

TOFAŞ'TA YİĞİTCAN SAYBİR FORMA GİYEMEYECEK

Tofaş'ta kaptan Yiğitcan Saybir'in sakatlığı nedeniyle Anadolu Efes karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı açıklandı. Bursa temsilcisi, önemli oyuncusundan yoksun şekilde İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.