CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Anadolu Efes - Tofaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Tofaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes ile Tofaş karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele 8 Kasım Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve takımların son durumu araştırılıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 10:17
Anadolu Efes - Tofaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-Tofaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Anadolu Efes ile Tofaş kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekip de parkeden galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Basketbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Anadolu Efes - Tofaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

ANADOLU EFES - TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ile Tofaş arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesi, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Tofaş karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES VE TOFAŞ'IN LİGDEKİ SON DURUMU

Anadolu Efes, ligde oynadığı ilk 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlı ekip, başarılı lig başlangıcını Tofaş karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.

Tofaş ise geride kalan 6 haftada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Bursa temsilcisi, İstanbul deplasmanında kazanarak ligdeki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, Tofaş karşılaşmasından önce ligde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 87-77 mağlup etti. Tofaş ise son lig maçında Fenerbahçe Beko'ya 88-77 yenildi. Bursa ekibi, hafta içinde BKT EuroCup'ta Neptunas'ı 94-79 mağlup ederek moral buldu.

TOFAŞ'TA YİĞİTCAN SAYBİR FORMA GİYEMEYECEK

Tofaş'ta kaptan Yiğitcan Saybir'in sakatlığı nedeniyle Anadolu Efes karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı açıklandı. Bursa temsilcisi, önemli oyuncusundan yoksun şekilde İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti"
G.Saray'ın gol sevincini dünya konuşuyor!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a "zafer" çıkarması! Aliyev'le Şuşa'da ikili zirve: Hocalı ve Hankendi de programda
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arjantin Ligi'nde dramatik son!
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte gecenin sonuçları Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte gecenin sonuçları 10:45
Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Listede iki yıldız var Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Listede iki yıldız var 10:33
Anadolu Efes - Tofaş maçı bilgileri Anadolu Efes - Tofaş maçı bilgileri 10:17
Batrakov'un menajeri açıkladı! F.Bahçe... Batrakov'un menajeri açıkladı! F.Bahçe... 10:04
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 09:59
Alanyaspor-Trabzonspor maçı bilgileri Alanyaspor-Trabzonspor maçı bilgileri 09:39
Daha Eski
Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı bilgileri Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı bilgileri 09:21
G.Saray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! G.Saray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! 09:20
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! 09:15
"G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti" "G.Saray, rakipten çok zemin ile mücadele etti" 08:51
Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE 01:01
Buruk'tan Osimhen sözleri! Buruk'tan Osimhen sözleri! 01:01