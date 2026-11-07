Kartal Zalgiris'i geçemedi

Beşiktaş, EuroLeague’in 10’uncu haftasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas’a 67-83 mağlup oldu
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
EuroLeague'de geçen hafta Virtus Bologna'yı deplasmanda devirerek iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Beşiktaş, 10'uncu hafta mücadelesinde dün Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. İstediği oyunu bir türlü ortaya koyamayan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 20-17 geride kapattı. İkinci periyotta da pota altında etkisiz kalan temsilcimiz, soyunma odasına 31-45 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de konuk ekip yine üstün olan taraftı ve son bölüme Zalgiris 62-44'le önde başladı. Son bölümde temsilcimiz 20 sayının üstüne çıktı ama aradaki farkı kapatamadı. Maçı Zalgiris, 83-67'lik skorla kazandı. Kara Kartal, bu sezon EuroLeague'deki 6'ncı mağlubiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Beşiktaş'tan Omoruyi oldu. Temsilcimizde Brown ve Gabriel çift hanelere çıkarken, Zalgiris'te ise Edwards, Valanciunas, Tubelis, Lee ve Grigonis çift sayı üretti.