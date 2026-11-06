EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş ile Zalgiris Kaunas kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 9 maçta 4 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sahasında kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Son EuroLeague maçında Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup eden temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Zalgiris Kaunas ise ilk 9 haftada aldığı 5 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Litvanya temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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1. Periyot oynanıyor: Beşiktaş 17-20 Zalgiris Kaunas

2. Periyot oynanıyor: Beşiktaş 20-27 Zalgiris Kaunas

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BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Zalgiris Kaunas arasındaki EuroLeague 10. hafta mücadelesi, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.