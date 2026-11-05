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Potada Avrupa sınavı

EuroLeague’in 10. haftasında bugün 20.15’te Anadolu Efes evinde Paris’i ağırlayacak, 21.00’de F.Bahçe deplasmanda Baskonia’ya konuk olacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Potada Avrupa sınavı

Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 10. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, bugün saat 20.15'te Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek. Ligde 4 galibiyet ve 5 yenilgiyle 14. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 83-68 yendi. Fenerbahçe Tarfin ise, saat 21.00'de İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 7. basamakta girdi. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son 2 maçından yenilgiyle ayrıldı. Her iki karşılaşma S Sports'dan canlı yayınlanacak.

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