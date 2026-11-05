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Anasayfa Basketbol Fenerbahçe Tarfin evinde Baskonia karşısında zorlanmadan kazandı!

Fenerbahçe Tarfin evinde Baskonia karşısında zorlanmadan kazandı!

EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, EuroLeague'de 10. maçının ardından 7. galibiyetini elde etmiş oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 20:54 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 22:48
Fenerbahçe Tarfin evinde Baskonia karşısında zorlanmadan kazandı!

EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 84-62 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla ligin 3. sırasına yerleşti.

Baskonia ise bu sonuçla birlikte 10 maçta 9. yenilgisini almış oldu. İspanya temsilcisi, ligin son sırasında bulunuyor.

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Tarfin 33-18 Baskonia

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Tarfin 52-32 Baskonia

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Tarfin 63-41 Baskonia

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