Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçı canlı takip et!

Fenerbahçe Tarfin, sponsorluk adıyla Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında Kosner Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Real Madrid karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek için parkeye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 9 maçta 6 galibiyet elde eden temsilcimiz, Baskonia karşısında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Tarfin- Baskonia maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı takip ekranı…

FENERBAHÇE TARFİN - BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Kosner Baskonia arasındaki EuroLeague 10. hafta mücadelesi, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN - BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Fenerbahçe Tarfin - Kosner Baskonia karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Tarfin - Baskonia canlı skor ve maç takibi: Canlı takip ekranına ulaşmak için tıklayın.

FENERBAHÇE TARFİN'DE SON DURUM

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı ilk 9 karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, son maçında İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 95-76'lık skorla mağlup ayrıldı.

Real Madrid karşısında Fenerbahçe'nin en skorer isimleri Will Clyburn ve Talen Horton-Tucker oldu. Clyburn 21 sayı üretirken Horton-Tucker mücadeleyi 16 sayıyla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Baskonia karşısında alacağı galibiyetle Real Madrid yenilgisinin ardından yeniden kazanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 6 maçta 4 galibiyet elde etti. Temsilcimiz, ligdeki son karşılaşmasında Tofaş'ı 88-77 mağlup etti. Bu mücadelede Talen Horton-Tucker 18, Braxton Key 17, Ignas Sargiunas ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

KOSNER BASKONIA'DA SON DURUM

Fenerbahçe'nin rakibi Kosner Baskonia, EuroLeague'de geride kalan 9 haftada yalnızca 1 galibiyet alabildi. İspanyol temsilcisi, 8 mağlubiyetle puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Baskonia, Avrupa arenasındaki son karşılaşmasında LDLC ASVEL'e konuk oldu. İspanya ekibi, Fransa deplasmanında oynanan mücadeleden 94-79'luk mağlubiyetle ayrıldı. Baskonia'da Kenneth Faried 17, Marcio Santos 13, Kobi Simmons ise 12 sayı kaydetti.

İspanya Ligi'nde ise daha başarılı bir performans ortaya koyan Baskonia, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet aldı ve üçüncü sırada yer aldı. Rakip takım, 1 Kasım'da Manresa'yı sahasında 106-83 mağlup etti. Bu karşılaşmada Kobi Simmons 22, D.J. Stewart 17, A.J. Lawson 16, Stefan Joksimovic 15 sayı üretti. Clement Frisch ve Matteo Spagnolo da 10'ar sayıyla galibiyete katkıda bulundu.