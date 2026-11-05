CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Anadolu Efes'te maçın ardından Pablo Laso: Bizim açımızdan üzüci bir gün oldu!

Anadolu Efes'te maçın ardından Pablo Laso: Bizim açımızdan üzüci bir gün oldu!

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında 95-90 kaybettikleri Paris Basketbol maçını ufak ayrıntılar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 23:43
Anadolu Efes'te maçın ardından Pablo Laso: Bizim açımızdan üzüci bir gün oldu!

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında 95-90 kaybettikleri Paris Basketbol maçını ufak ayrıntılar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelesinden dolayı Paris Basketbol'u tebrik eden Laso, "Bizim açımızdan üzücü bir gün oldu. Birçok istatistikte öndeyiz. Top çalmada, ribauntlarda rakibe göre üstündük. Basketbolda ufak ayrıntılar çok önemli. Büyük olasılıkla o ayrıntılarda bizden daha iyiydiler. O yüzden maçı kazandılar. Payne'in yaratıcılığına ve skorerliğine çok fazla bağlı kaldık. Bu mücadeleyi rakamlar itibarıyla kazanabilirmişiz gibi görünse de oyunu rakibe kabullendirme anlamında iyi iş çıkaramadık." diye konuştu.

Kağıt üzerinde iyi olduklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, "İkinci ve dördüncü çeyrekte top paylaşımında iyi iş çıkaramadığımız gibi skor üretmede de sıkıntı yaşadık." ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup!
Celtic-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
"Davam ekmek davası" demiş... Afyonkarahisar katili Arif Sefa Özdemir'in aylar önceki o paylaşımı Takvim'de
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thomas Reis: Yapmamız gereken şey...
İşte Konferans Ligi puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş penaltı kazandı! Beşiktaş penaltı kazandı! 00:15
"İlk yarıda çok iyi oynadık!" "İlk yarıda çok iyi oynadık!" 23:48
"Bizim açımızdan üzücü bir gün" "Bizim açımızdan üzücü bir gün" 23:43
Pina: Golü bulabilsek... Pina: Golü bulabilsek... 23:37
"Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" "Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" 23:34
Paul Onuachu: Fırsat geldiği zaman... Paul Onuachu: Fırsat geldiği zaman... 23:29
Daha Eski
"Trabzonspor çok kaliteli bir takım" "Trabzonspor çok kaliteli bir takım" 23:22
Thomas Reis: Yapmamız gereken şey... Thomas Reis: Yapmamız gereken şey... 23:04
İşte Konferans Ligi puan durumu! İşte Konferans Ligi puan durumu! 22:59
Akyazı'da tatsız gece! Ülke puanımız... Akyazı'da tatsız gece! Ülke puanımız... 22:53
"Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!" "Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!" 22:14
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 22:11